鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至21.7元，預估目標價為336.37元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.87元下修至21.7元，其中最高估值25.39元，最低估值20.02元，預估目標價為336.37元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 25.39 29.42 32.75
最低值 20.02 22.04 24.2
平均值 22.18 27.05 30.43
中位數 21.7 27.72 31.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 57,323,000 63,843,000 66,942,000
最低值 53,768,000 58,798,480 63,421,490
平均值 55,246,140 60,676,070 65,422,020
中位數 55,318,250 60,467,000 65,838,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.02 15.22 14.01 15.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 53,757,171 28,564,375 22,537,767 23,092,145

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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