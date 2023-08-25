盤後速報 - 鈺創(5351)下週(9月1日)除權息0.16元，預估參考價38.44元

鈺創(5351-TW)下週(9月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.02元，股票股利0.14元，合計股利0.16元。
以今日(8月25日)收盤價39.00元計算，預估參考價為38.44元，權息值合計為0.56元，股息殖利率0.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺創(5351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌3.11%，櫃買指數下跌0.7%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/01
|39.00
|0.02
|0.05%
|0.1397
|2022/09/14
|46.15
|0.7981
|1.73%
|0.4988
|2015/10/15
|14.3
|0.19924653
|1.39%
|0.0
|2011/09/27
|9.7700005
|0.12097983
|1.24%
|0.0
|2010/10/19
|21.450001
|0.05639905
|0.26%
|0.09
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