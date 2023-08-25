盤後速報 - 鈺創(5351)下週(9月1日)除權息0.16元，預估參考價38.44元

鈺創(5351-TW)下週(9月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.02元，股票股利0.14元，合計股利0.16元。

以今日(8月25日)收盤價39.00元計算，預估參考價為38.44元，權息值合計為0.56元，股息殖利率0.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺創(5351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌3.11%，櫃買指數下跌0.7%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/01 39.00 0.02 0.05% 0.1397
2022/09/14 46.15 0.7981 1.73% 0.4988
2015/10/15 14.3 0.19924653 1.39% 0.0
2011/09/27 9.7700005 0.12097983 1.24% 0.0
2010/10/19 21.450001 0.05639905 0.26% 0.09

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