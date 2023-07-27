【量大強漲股整理】AI、散熱全面噴出後，緯創即將解禁，後勢怎麼解讀?

美國聯準會如預期 7 月升息 1 碼，將利率提高至 5.25~5.5% 之間，也保留未來繼續升息的選項，利率決策出爐後，美股四大指數漲跌互現，台股在半導體、金融各有表態之下，終場上漲 79.21 點，收 17241.82 點，成交量 3496 億元；櫃買指數同步反彈，上漲 2.23 點，收 221.81 點。

看一下三大法人: 外資買超 103.31 億元；投信賣超 15.26 億元，為連 11 賣；自營商買超 8.95 億元，三大法人合計買超 97 億元

台股今日紅 K 棒作收，今天的高點 17282 點要比前天高點 17270 點高，一舉收復所有均線，目前五、十、月、季、半年線，短中長期均線全數多頭排列，而 (2330-TW) 台積電，上漲 3 元，電子族群資金由 AI 相關轉移到面板、IC 設計、記憶體，重返 17200 點關卡，從這裡可以看出，升息的變數已經淡化，個股財報好壞才是股價漲跌的關鍵。

個股方面，(2383-TW) 台光電第二季獲利跳增，股價直奔漲停；面板大廠 (2409-TW) 友達 第二季虧損收斂 5 成，下半年展望正向，今日大漲 8%；盤面上仍有 AI 凝聚市場人氣，法人紛紛上修目標價，(2382-TW) 廣達 160 元上調至 300 元、(6643-TW) M31 780 元升至 1,160 元、最重要的是明日 (3231-TW) 緯創出關後股價方向；AI 接棒的散熱族群，(2421-TW) 建準，盤中直奔漲停，續創波段新高；8/7 碳權交易所即將上路，(1903-TW) 士紙、(1905-TW) 華紙、(2913-TW) 農林，同步強攻漲停；時序即將進入 8 月，除了 8 月 10 日上市櫃公司即將公佈 7 月營外，8 月 14 日，也是第二季財報最後公告日，建準 (2421-TW) 等 12 家上市公司 8 月開法說會，建準首先於 8 月 4 日開跑。

AI 概念股【3231 緯創】即將解禁，後續如何解讀?

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【上市量大上漲股】

(1783-TW) 和康生

(1903-TW) 士紙

(2913-TW) 農林

(2329-TW) 華泰

(3014-TW) 聯陽

(3056-TW) 總太

(2409-TW) 友達

(3049-TW) 和鑫

(1522-TW) 堤維西

(1802-TW) 台玻

(1907-TW) 永豐餘

(3029-TW) 零壹

(2471-TW) 資通

(1904-TW) 正隆

(3346-TW) 麗清

(6196-TW) 帆宣

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【上櫃量大上漲股】

5340-TW) 建榮

(6148-TW) 驊宏資

(3163-TW) 波若威

(8277-TW) 商丞

(5452-TW) 佶優

(8390-TW) 金益鼎

(1815-TW) 富喬

(3558-TW) 神準

(3265-TW) 台星科

(6203-TW) 海韻電

(6104-TW) 創惟

(6417-TW) 頎邦

(6190-TW) 萬泰科

(5351-TW) 鈺創

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