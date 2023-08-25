貿聯-KY Q2純益季減近3成 EPS 2.75元探9季低點

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW)今 (25) 日公告第二季財報，提列存貨跌價損失影響，稅後純益 4.41 億元，季減 29.8%、年減 62.4%，每股純益 2.75 元，為 9 季低點；上半年稅後純益 10.69 億元，年減 38.3%，每股純益 6.71 元。

貿聯第二季營收 130.04 億元，季增 2.4%、年減 6.9%；毛利率 21.9%，季減 3.6 個百分點、年減 4 個百分點；營益率 6.3%，季減 2.6 個百分點、年減 5.4 個百分點，淨利率 3.4 個百分點，季減 1.5 個百分點、年減 5 個百分點。

累計上半年營收 257.06 億元，年增 0.3%、毛利率 23.7%，年減 1.6 個百分點、營益率 7.6%，年減 2.3 個百分點、淨利率 4.2%，年減 2.6 個百分點。公司說明，因為認列大部分存貨跌價損失，影響第二季及上半年獲利表現。

以貿聯四大產品來看，第二季四大產品中僅車用年增 6%，資本設備需求仍然疲軟，醫療保健和工廠自動化放緩，導致工業用線束業績年減 11%；資訊科技及數據傳輸產品則因 HPC 仍然疲軟、業績年減 30%，電器用線也年減 4%。

貿聯第二季產品營收比重，工業用線束 38%、電器用 15%、車用 26%、資訊科技與數據傳輸 20%。