鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至22.14元，預估目標價為330元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.51元下修至22.14元，其中最高估值25.79元，最低估值20.21元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25.79
|30.63
|33.07
|最低值
|20.21
|22.38
|24.58
|平均值
|22.56
|27.57
|30.96
|中位數
|22.14
|28
|32.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|55,935,160
|63,843,000
|66,942,000
|最低值
|53,768,000
|58,798,480
|63,421,490
|平均值
|55,069,360
|60,590,470
|65,422,020
|中位數
|55,303,490
|60,467,000
|65,838,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.02
|15.22
|14.01
|15.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。