盤後速報 - 貿聯-KY(3665)下週(7月25日)除權息9.99元，預估參考價302.19元

貿聯-KY(3665-TW)下週(7月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利9.89元，股票股利0.1元，合計股利9.99元。
以今日(7月18日)收盤價315.00元計算，預估參考價為302.19元，權息值合計為12.81元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
貿聯-KY(3665-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。近5日股價上漲1.76%，台灣加權指數上漲4.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/25
|315.00
|9.88572
|3.14%
|0.096817
|2022/07/14
|315.5
|9.4496
|3.0%
|0.0
|2021/07/08
|272.0
|8.0249
|2.95%
|0.0
|2020/07/15
|217.5
|9.0
|4.14%
|0.0
|2019/08/02
|248.0
|7.5
|3.02%
|0.0
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