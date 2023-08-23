鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為296元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.78元，其中最高估值10.16元，最低估值1.63元，預估目標價為296元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.16
|12.22
|20.69
|最低值
|1.63
|7.95
|15.29
|平均值
|4.29
|10.46
|17.5
|中位數
|3.78
|10.65
|16.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,833,000
|22,559,000
|29,563,290
|最低值
|15,056,240
|19,143,620
|26,730,130
|平均值
|16,262,770
|21,159,940
|28,313,240
|中位數
|15,995,220
|21,352,330
|28,883,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。