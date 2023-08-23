【量大強漲股整理】繼網通股改寫新高後，接棒的軍工股，可留意哪三檔呢?

台股今天在 (2330-TW) 台積電，領軍上攻，開高走高，推升整體大盤表現，終場上漲 139.29 點，收在 16576.9 點，成交量 2897 億元。

看一下三大法人: 外資買超 59.01 億元；自營商翻多補貨 6.08 億元；投信繼續加碼 21.35 億元，為連 15 買；三大法人合計買超 86.45 億元。

台股今天開高走高，拉出長紅 K，技術面站回五日線及十日線上，KD 值交叉向上，在半年線震盪，今日終於出現關鍵長紅棒，重返 16500 點大關，未來台股有望向 16600 點及月線靠攏，籌碼面，三大法人同步買超，外資連二買，買超

+118.73 億元，投信買超 15 天，合計 421 億元，內資持續布局 Q3 行情下，有利於台股先蹲後跳格局。

未來將持續關注兩大事件，第一，全球央行年會 24 日即將登場，市場對聯準會主席鮑爾談話屏息以待；第二，輝達將在台北時間 24 日凌晨舉行財報會議，第二季營收有望達到 110 億美元，都將牽動未來的行情。

個股方面，AI 股、軍工、網通族群，皆有不錯表現，權值股 (2330-TW) 台積電，強漲 2%，站回半年線、靠攏月線大關，(2317-TW) 鴻海與 (2454-TW) 聯發科，皆收在平盤附近；(3661-TW) 世芯 - KY，再創新高，穩坐股王寶座，也拉開與第二高價股 (5274-TW) 信驊的差距；(2634-TW) 漢翔，昨日法說會釋出好消息，更表示，今年整體營收及每股盈餘可望寫下歷史新高，今年營收沒有天花板，明年會更高，激勵股價亮燈漲停，更帶動軍工類股大漲，(8033-TW) 雷虎，漲停、(5284-TW) JPP-KY，大漲 7.2%、網通類股，(2419-TW) 仲琦，早盤鎖漲停，(6285-TW) 啟基，改寫新高；由於市場趕在輝達 (NVDA-US) 財報公布前夕卡位相關概念股，AI 的主角，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，也有不錯表現拉尾，預告了未來的 AI 有機會在上。

在我們 2023.8.4 工商時報專欄預告後

網通 (6285-TW) 啟碁，在創 17 年新高後~

有機會接棒的軍工航太股可留意哪三檔?

影片中公開給你知道

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【上市量大上漲股】

(2363-TW) 矽統

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(3094-TW) 聯傑

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(6168-TW) 宏齊

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(3715-TW) 定穎投控

(2538-TW) 基泰

(1477-TW) 聚陽

(3013-TW)) 晟銘電

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【上櫃量大上漲股】

(6170-TW) 統振

(6167-TW) 久正

(6198-TW) 瑞築

(8027-TW) 鈦昇

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