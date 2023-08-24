鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至131.32元，預估目標價為2730元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由132.46元下修至131.32元，其中最高估值150元，最低估值123.63元，預估目標價為2730元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|150
|160
|168
|最低值
|123.63
|131.07
|138.19
|平均值
|132.32
|146.27
|154.23
|中位數
|131.32
|148.22
|150
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48,563,080
|61,480,000
|67,979,000
|最低值
|41,142,000
|45,893,000
|51,507,000
|平均值
|45,251,650
|52,168,020
|56,896,450
|中位數
|45,900,000
|51,519,570
|56,339,680
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|169.52
|139.28
|182.9
|210.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。