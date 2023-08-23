鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調降至296元，幅度約17.2%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由357.5元下修至296元，調降幅度17.2%。其中最高估值430元，最低估值190元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀4位。

矽力-KY(6415-TW)今(23日)收盤價為259.5元。近5日股價下跌6.93%，相關半導體類指數近5日下跌0.11%，台灣加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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