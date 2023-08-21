鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至5.01元，預估目標價為421元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.01元上修至5.01元，其中最高估值10.16元，最低估值2.03元，預估目標價為421元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.16
|14.1
|20.69
|最低值
|2.03
|8.9
|12.18
|平均值
|5.13
|11.52
|17.34
|中位數
|5.01
|11.91
|17.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,833,000
|22,559,000
|29,563,290
|最低值
|15,239,480
|21,352,330
|26,730,130
|平均值
|16,824,620
|22,191,570
|28,622,840
|中位數
|16,274,500
|22,384,990
|28,960,790
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。