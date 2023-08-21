鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至5.01元，預估目標價為421元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.01元上修至5.01元，其中最高估值10.16元，最低估值2.03元，預估目標價為421元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 10.16 14.1 20.69
最低值 2.03 8.9 12.18
平均值 5.13 11.52 17.34
中位數 5.01 11.91 17.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 20,833,000 22,559,000 29,563,290
最低值 15,239,480 21,352,330 26,730,130
平均值 16,824,620 22,191,570 28,622,840
中位數 16,274,500 22,384,990 28,960,790

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.95 61.51 35.72 25.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		 23,511,086 21,506,066 13,876,445 10,777,781

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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