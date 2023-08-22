〈財報〉投入成本上升 Coty全年獲利低於爾街預期

CoverGirl 母公司科蒂公司 (Coty)(COTY-US) 周二 (22 日) 預計全年獲利將低於華爾街預期，即使該公司調高產品價格以抵禦高昂的成本和強勢美元，但仍受投入成本上升的影響。

原材料和貨運成本已從疫情期間高點回落，但勞動市場緊俏正在加劇持續通膨對生產成本的拖累。這對科蒂第 4 季營收成長蒙上陰影，即使顧客在從 Hugo Boss 到 Gucci 等高端和平價香水和化妝品上大肆揮霍，

這家香水和化妝品製造商的股價在周二盤前交易上漲約 2%。

美元走強對該公司造成損害，該公司半數以上銷售額來自海外市場，主要是歐洲、中東和非洲。

科蒂財務長墨席爾 (Laurent Mercier) 表示，通膨將持續存在，至少在 2024 財年上半年是這樣，「但預計下半年商品成本通膨會有所緩解。」

科蒂的銷售成本從一年前的 4.462 億美元增至 5.021 億美元。根據 Refinitiv 的數據，該公司上季調整後每股獲利為 1 美分，低於分析師之前預期的 2 美分。

即使如此，持續的價格上漲幫助其在截至 6 月 30 日當季的獲利率提高了 110 個基點至 62.9%。

科蒂預測 2024 年調整後每股獲利在 44 美分至 47 美分之間。Refinitiv 分析師平均預期為 48 美分。

其第 4 季淨收入成長 16% 達 13.5 億美元，超出預期的 13.1 億美元。

相較之下，競爭對手雅詩蘭黛 (EL-US) 則因旅遊零售復甦乏力和美國需求放緩而給出了悲觀的全年財測。