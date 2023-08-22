人民幣匯率逼近7.3 北京維穩力度上升

隨著離岸人民幣匯價跌破人民幣 7.3 元兌 1 美元，北京的維穩信號不斷增強，先是中間價釋出穩定信號，近兩周又有國有大型銀行進場買賣，以穩定人民幣匯率。

據《第一財經》報導，周一（21 日）模型預測的銀行間外匯市場人民幣兌美元匯率中間價為 7.2880 元，中間價報 7.1987 元，較前值調升 19 個點，可以推測逆周期調節因子高達近 900 點。

截至周一晚間 9 時，美元兌離岸人民幣報 7.2822 元，美元兌在岸人民幣報 7.2790 元，收復 7.3 元關口。

外資行交易員說，觀察到國有大型銀行進場買賣以穩定匯率的跡象，7.3 元仍是階段性關卡。

巴克萊的研究顯示，在過去一周，中國央行沒在銀行間市場直接賣出美元，而是指導國有銀行在在岸和離岸市場賣出美元即期或遠期。「根據最近外匯結算流對人民幣回報的影響和最近一年的數據進行簡單的線性回歸，估計截至本月的外匯結算流約為 15 億美元，這可能大致等於中國人民銀行的干預規模。」巴克萊外匯、宏觀策略師張蒙表示。

張蒙表示，中國在政策工具箱中有幾個管理匯率的選擇，包括允許每日美元 / 人民幣匯率中間價和交易價格之間出現較大偏差，以逐漸弱化隱含的 2% 波動上限；進一步降低外匯準備金率以釋放美元流動性，起到削弱美元的作用；發行更多離岸人民幣票據以吸收人民幣流動性；國有銀行在離岸和在岸市場出售即期和遠期美元；微調跨境資金流動的宏觀審慎調節參數；向在岸銀行提供窗口指導，減少其在自營頭寸中積累美元多頭頭寸等。

高盛首席經濟學家閃輝認為，近期人民幣兌美元匯率不斷承壓，主要是因為做多美元、放空人民幣可以帶來穩定收益。「過去很長一段時間，中國利率都高於美國，因此交易者願意持有人民幣。」她說。

對於接下來人民幣匯率走勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤提出三種版本。

管濤認為，下半年中國經濟有三種情形：第一種情形是政策效果逐步顯現，經濟逐漸回升；第二種情形是政策效果不如預期，經濟延續偏弱格局；第三種情形是政府提出更多政策，經濟持續回升。

在前述第一種、第三種情形下，市場信心提振，人民幣有望逐步走穩，甚至重新趨勢性走強。但在第二種情形下，市場信心受挫，人民幣繼續承壓，甚至可能再創新低。