中國需求疲乏 必和必拓全年度獲利縮水37%

全球最大礦商必和必拓 (BHP Group) 全年度獲利較去年度縮水 37%，不如分析師所料，顯示中國困頓的經濟正在打壓鐵礦砂等大宗商品的需求。

必和必拓周二 (22 日) 公布，今年 6 月為止的全年度獲利降至 134 億美元。該公司預定支付每股 80 美分的股利，低於去年的 1.75 美元。

檢視各項事業表現，鐵礦砂獲利年減 23%，未隨著產量增加而成長。煤炭盈餘衰減 47%，銅礦下滑 2%，鎳礦暴跌 61%。

必和必拓執行長 Mike Henry 在聲明中說，中國短期內的經濟展望「取決於近期政策措施的有效性」，並補充說，印度活絡的成長和強勁的營建活動，應能支撐鋼鐵製造的產能擴張。

這家總部在墨爾本的礦業巨擘，去年因為俄烏戰爭和疫情後的供應鏈瓶頸，交出史上最高獲利。但 12 個月後過去，隨著供應鏈狀況恢復，加上中國經濟展望惡化，讓鐵礦砂和基本金屬價格飽受打擊。不只必和必拓，同業力拓 (Rio Tinto) 上個月公布的獲利也劇烈下滑。

必和必拓透過聲明說：「隨著中國粗鋼產量度過高原期和廢鋼比率上升，中國的鐵礦砂需求預估將比目前低。但我們仍預期，開發中亞周其他國家的需求，能夠彌補此一漏洞。」