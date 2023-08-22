WSJ：私募股權公司Roark Capital接近以約96億美元買下Subway

華爾街日報 (WSJ) 周一 (21 日) 援引知情人士消息報導，擁有美國 Arby"s 和 Buffalo Wild Wings 兩家連鎖餐廳的 Roark Capital 正接近以 96 億美元收購三明治連鎖餐廳 Subway。該筆交易可能在本周敲定。

對此，Subway 在電子郵件中表示，在交易完成前不打算就這一進程發表任何公開評論。

報導指出，Roark Capital 一直在應對與私募股權公司 TDR Capital 和 Sycamore Partners 的聯手競爭並在最近幾天取得領先，不過後者仍有可能提出更高的報價從而獲勝。

路透先前曾報導，Subway 的收購目標遠超 90 億美元，而且仍不確定 TDR 和 Sycamore 能否達到其價格預期。

據市場研究公司 Technomic 的數據，Subway 是美國第八大餐飲連鎖企業，去年在美國擁有 20,810 家門市，銷售額達 98 億美元，在全球擁有約 3.7 萬家餐廳。

Subway 透過積極拓展新店成為全球數一數二大型餐飲連鎖店之一，但在過去 10 年內步履蹣跚。Technomic 表示，Subway 的全球銷售額曾在 2012 年達到 180 億美元的高峰，但隨後一路下滑而且門市陸續關閉、特許經銷商退出，同時新的三明治店競爭對手不斷擴張。

私募股權公司 Roark 主要投資特經銷商的消費者和商業服務行業，還投資了 Inspire Brands，該公司旗下擁有 Arby’s、Baskin-Robbins、Buffalo Wild Wings 和 Dunkin’s 等品牌。

