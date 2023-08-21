盤後速報 - 福懋油(1225)下週(8月28日)除權息2元，預估參考價51.14元

福懋油(1225-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.5元，合計股利2元。
以今日(8月21日)收盤價55.20元計算，預估參考價為51.14元，權息值合計為4.06元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價下跌1.25%，台灣加權指數下跌1.32%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/28
|55.20
|1.5
|2.72%
|0.5
|2022/08/26
|55.0
|1.6
|2.91%
|0.0
|2021/08/26
|43.95
|1.4
|3.19%
|0.0
|2020/08/12
|35.9
|1.3
|3.62%
|0.0
|2019/08/23
|51.1
|1.15
|2.25%
|0.0
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