盤後速報 - 川湖(2059)下週(8月29日)除息20元，預估參考價884.0元

川湖(2059-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。

以今日(8月22日)收盤價904.00元計算，預估參考價為884.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

川湖(2059-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。近5日股價上漲10.65%，台灣加權指數下跌0.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/29 904.00 20.0 2.21% 0.0
2022/08/30 463.0 10.88 2.35% 0.0
2021/08/26 365.0 6.12 1.68% 0.0
2020/08/27 322.5 8.0 2.48% 0.0
2019/08/27 340.0 9.5 2.79% 0.0

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