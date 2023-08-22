盤後速報 - 川湖(2059)下週(8月29日)除息20元，預估參考價884.0元

川湖(2059-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。
以今日(8月22日)收盤價904.00元計算，預估參考價為884.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
川湖(2059-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。近5日股價上漲10.65%，台灣加權指數下跌0.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/29
|904.00
|20.0
|2.21%
|0.0
|2022/08/30
|463.0
|10.88
|2.35%
|0.0
|2021/08/26
|365.0
|6.12
|1.68%
|0.0
|2020/08/27
|322.5
|8.0
|2.48%
|0.0
|2019/08/27
|340.0
|9.5
|2.79%
|0.0
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