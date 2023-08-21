盤後速報 - 福懋油(1225)下週(8月28日)除權息2元，預估參考價51.14元

福懋油(1225-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.5元，合計股利2元。

以今日(8月21日)收盤價55.20元計算，預估參考價為51.14元，權息值合計為4.06元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價下跌1.25%，台灣加權指數下跌1.32%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/28 55.20 1.5 2.72% 0.5
2022/08/26 55.0 1.6 2.91% 0.0
2021/08/26 43.95 1.4 3.19% 0.0
2020/08/12 35.9 1.3 3.62% 0.0
2019/08/23 51.1 1.15 2.25% 0.0

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