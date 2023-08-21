【量大強漲股整理】散熱、網通全面發動後，輝達即將公布財報，AI股適合彎腰撿鑽石嗎?

美債殖利率在近期飆升後回落，美股主指週五 (18 日) 收盤近乎持平，今日台股開盤一度大漲逾百點，不過隨後漲勢放緩，終場收至平盤，小漲 0.18 點至 16381.49 點，成交量 2516 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 35.86 億元，為連 8 賣；自營商同步提款 11.42 億元，投信不離棄買超 9.68 億元，為連 13 買；三大法人合計賣超 37.6 億元。

台股今日早盤一度大漲百點，但受 5 日線反壓，盤中指數一度再失守 16400 點，尾盤向平盤靠攏，中國房地產巨頭碧桂園爆發財務危機，消息漸漸利空鈍化，台股今日再度回測半年線有撐，籌碼面有利多頭，接連買超 13 天，合計 371 億元；本周金融股接棒法說會；輝達 (NVIDIA) 8/23 將財報公布倒數，本次營收上看 110 億美元，Q2 業績估成長五成，將有利 AI 族群再度走強；靜待下周將在美國懷俄明州(Wyoming) 傑克森霍爾 (JacksonHole) 舉行全球央行年會，聯準會主席鮑爾預計在下周五的研討會上談論美國經濟展望，利率可望保持不變。

個股方面: 權值股表現平緩，權王 (2330-TW) 台積電，由紅翻黑，高低點震盪 10 元；儘管台股漲勢收斂， (3661-TW) 世芯 - KY，法說報佳音上調今、明年營運展望，帶動股價亮燈漲停並成為台股股后；資金往網通、散熱兩大族群，網通有，(6285-TW) 啟碁，大漲 8％、(2345-TW) 智邦，亮燈漲停，改寫新天價；散熱有，(2421-TW) 建準，券資比高達 70%，盤中直噴漲停、(3483-TW) 力致，大漲 7%。這些相關的網通及散熱的噴出，我們通通領先預告在前面。

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散熱、網通全面發動後，輝達即將公布財報，AI 股適合彎腰撿鑽石嗎?

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8/21 強勢股分享

【上市量大上漲股】

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8/21 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6125-TW) 廣運

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(6446-TW) 藥華藥

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