鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至47.26元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.97元上修至47.26元，其中最高估值69.2元，最低估值43.32元，預估目標價為2300元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 69.2 72.41 90
最低值 43.32 45.4 65.67
平均值 48.5 63.19 79.81
中位數 47.26 64.89 80.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 30,508,000 39,316,290 47,997,620
最低值 24,016,430 28,819,200 34,583,040
平均值 28,141,720 34,381,050 41,515,020
中位數 28,863,870 34,796,320 42,417,380

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.69 21.34 13.61 7.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,725,204 10,428,276 7,078,919 4,331,956

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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