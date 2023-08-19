鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至47.26元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.97元上修至47.26元，其中最高估值69.2元，最低估值43.32元，預估目標價為2300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|69.2
|72.41
|90
|最低值
|43.32
|45.4
|65.67
|平均值
|48.5
|63.19
|79.81
|中位數
|47.26
|64.89
|80.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,508,000
|39,316,290
|47,997,620
|最低值
|24,016,430
|28,819,200
|34,583,040
|平均值
|28,141,720
|34,381,050
|41,515,020
|中位數
|28,863,870
|34,796,320
|42,417,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。