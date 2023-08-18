〈世芯法說〉Q2雙率低預期 仍賺一股本創單季新高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (18) 日召開法說會，並公告第二季財報，雖然雙率表現低預期，但在營收規模攀升，稅後純益達 7.35 億元，續創歷史單季新高，季增 26.29%，年增 71.73%，每股純益 10.16 元，大賺一個股本，上半年每股純益來到 18.25 元。

世芯 - KY 第二季營收 79.29 億元，季增 38.72%，年增 166.52%，毛利率 21.34%，季增 0.36 個百分點，年減 13.36 個百分點，營益率 10.98%，季減 0.15 個百分點，年減 8.16 個百分點，稅後純益 7.35 億元，季增 26.29%，年增 71.73%，每股純益 10.16 元。

世芯 - KY 上半年營收 136.45 億元，年增 144.01%，毛利率 21.18%，年減 15.27 個百分點，營益率 11.05%，年減 8.92 個百分點，稅後純益 13.17 億元，年增 50.17%，每股純益 18.25 元。

財務長王德善表示，第二季受惠北美客戶出貨遞延效應發酵，且要求加速出貨，整體營收優於預期，不過，受量產營收攀升，毛利率也降至 21.4%，且因一次性提列日本客戶呆帳，影響營益率降至三年半低點，預期客戶一旦付錢就會回沖。