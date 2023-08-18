鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為38.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.56元，其中最高估值1.7元，最低估值0.95元，預估目標價為38.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.7
|2.1
|2.16
|最低值
|0.95
|1.79
|2.01
|平均值
|1.46
|1.92
|2.06
|中位數
|1.56
|1.89
|2.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|132,279,000
|141,011,000
|121,143,550
|最低值
|110,816,000
|108,682,000
|106,158,000
|平均值
|122,840,440
|124,656,910
|113,650,770
|中位數
|122,166,500
|124,467,330
|113,650,770
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.74
|3.3
|4.32
|4.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,929,706
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。