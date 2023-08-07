外資連兩日大買緯創超過2萬張 AI股將掀新一波行情？

台股加權指數今 (7) 日在 AI 族群的反攻下，一度收復萬七位置，終場收在 16996 點，上漲 152.32 點，成交值縮至 3220.95 億元，統計三大法人合計賣超 63.45 億元；值得留意，外資買超最多標的為緯創 (3231-TW) 達 2.3 萬張，為連 2 個交易日大買超過 2 萬張，AI 股是否將掀新一波漲勢，以待觀察。

三大法人今日合計在集中市場賣超 40.65 億元，其中，外資賣超 32.23 億元，自營商賣超 39.57 億元，均為連 2 賣，僅投信買超 31.15 億元，呈現連 2 買。

而三大法人在店頭市場持續賣超 22.76 億元，呈長達 27 個交易日賣超，雖投信小買 2.79 億元，為連 2 買，外資則是連 4 賣，賣超 3.49 億元，自營商更是連 39 賣，賣超 22.06 億元。

外資賣超前 10 大標的依序有元大滬深 300 正 2(00637L-TW)1.67 萬張，友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)、農林 (2913-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 均超過 1.3 萬張，永豐金 (2890-TW) 和中信金 (2891-TW)1.1 萬張，英業達 (2356-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)9000 張上下，佳世達 (2352-TW)6600 張。

外資買超前 10 大標的則有緯創 2.3 萬張，長榮航 (2618-TW) 近 1.1 萬張，元大金 (2885-TW)、京元電子 (2449-TW) 達 8000 張之上，華新 (1605-TW)、華通 (2313-TW)7000 張上，台泥 (1101-TW)6500 張，復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW) 和台玻 (1802-TW) 均逾 5000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有永豐金 6500 張，兆豐金 (2886-TW)2800 張，彰銀 (2801-TW)、華通均逾 2400 張，聯電 (2303-TW)、第一金 (2892-TW)2100 餘張，中信金 1900 張，健鼎 (3044-TW)、中鋼和技嘉 (2376-TW) 超過 1300 張。

而投信賣超前 10 大標的有友達 4000 張，士電 (1503-TW)2500 張，榮剛 (5009-TW)1700 張，華航 (2610-TW)、長榮航 1400 張，和碩 (4938-TW)1100 張，欣興、穎崴 (6515-TW) 在 800 張上下，上銀 (2049-TW) 和台半 (5425-TW)600 張上。

統一投顧表示，美國聯準會升息循環已至尾聲，配合通膨持續走跌，長線仍有利股市多頭走勢，惟近期信評機構惠譽調降美債信評等至 AA+，國際股市回檔，預期台股震盪量縮整理後，配合下半年企業營運回升，重回多頭軌道。