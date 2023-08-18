鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至14.75元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對M31(6643-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.63元上修至14.75元，其中最高估值16.51元，最低估值13.88元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.51
|24.75
|33.49
|最低值
|13.88
|18.95
|24.98
|平均值
|14.98
|20.75
|29.86
|中位數
|14.75
|20.06
|31.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,761,000
|2,410,000
|2,970,000
|最低值
|1,630,000
|1,960,000
|2,462,000
|平均值
|1,678,880
|2,143,540
|2,712,090
|中位數
|1,671,000
|2,111,500
|2,708,180
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.16
|8.12
|10.34
|9.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
|869,077
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。