監管不力遭拔？信用卡公司Discover突然撤換執行長 股價挫近10%

發現金融服務公司 (Discover Financial Services) 周二 (15 日) 股價暴跌近 10%，係因該公司領導層發生意外變動，且遭分析師將其股票打入「戰略表現不佳」名單中。

信用卡公司 Discover (DFS-US) 周一宣布，執行長 Roger Hochschild 將辭去執行長與董事成員職務，改擔任顧問職務直至今年年底，以確保過渡期平順。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Jon Arfstrom 在研究報告中稱此舉令人大感意外，因為該公司此前從未向投資者示意任何執行長繼任計畫。「Hochschild 是公司長期領導者，考量到離職消息如此突然，我們預期股價短期內將承受適度壓力。」

董事長 Tom Maheras 發聲明稿感謝 Roger 為公司服務 25 年的辛勞，稱董事會和 Hochschild 均認同「現在是領導層過渡的最佳時機」，並補充「董事會持續關注公司整體業務是否充分發揮潛力，包括我們對加強合規性、風險管理和公司治理的承諾。」

根據道瓊市場數據，Discover 周二下跌 9.44%，收每股 92.96 美元，約莫觸及 2022 年 10 月以來的最低收盤價，該股周二是 S&P 500 指數中表現最差的股票，今年迄今則約下跌 5%。

在執行長換人之前，Discover 於 7 月 20 日表示，自 2007 年起公司某些信用卡帳戶分類錯誤，導致一些商家成本增加，但持卡人的成本卻沒有增加。

Arfstrom 報告寫道，不清楚執行長突然換人之舉是否與公司任何監管問題有關，但投資者可能會猜測是近期披露的商家定價問題或去年的學貸問題。

Arfstrom 仍給予 Discover 股票「優於大盤」的評級，目標價 130 美元，隱含約 40% 上漲空間。

然而，Evercore ISI 分析師 John Pancari 將該股評為「 In Line 」，目標價 90 美元。周二 Pancari 將該公司加入 Evercore 的「戰略表現不佳」名單。

「我們預期，該公司持續的監管風險、管理不確定性以及對回報的潛在負面影響，將導致近期表現遜於同業。」Pancari 研究報告寫道。

其他信用卡公司周二股價也下跌，包括美國運通 (AXP-US) 下跌 2.51%，Visa (V-US) 下跌 1.26%，萬事達 (MA-US) 下跌 1.04%。