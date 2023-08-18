凱崴上半年EPS 0.79元 AI板客戶挹注 有利代鑽孔業務復甦

業務涵蓋 PCB 製程鑽針、代鑽孔及銅箔基板買賣的凱崴 (5498-TW) 今 (18) 日出席 OTC 的業績發表會，凱崴代理總經理初從維指出，2023 年下半年看來因大型 PCB 廠客戶結構因素有望較快復甦，相應的代鑽孔回復速度可望優於其他事業。

凱崴統計今年第二季營收 2.43 億元，年減 30%，產品結構上，鑽針營收 69%，代鑽孔 19%，其餘為代理銅箔基板買賣等業務營收約 12%。初從維指出，去年下半年營收下降主要是鑽孔代鑽部分，該部分包含雷射與機械、少部分成形與電測，因為大陸手機市場除了蘋果以外持續衰退，此一領域運用最多是雷鑽也使得代鑽孔業績大幅下滑。

同時，初從維指出，公司機械鑽孔在昆山、武漢、深圳與台灣廠區生產，各區域客戶不同台灣配合載板廠需求但先前因大環境影響相關需求外包減少。

展望下半年，鑽孔包含前三大載板與 PCB 大廠 AI 用板需求，昆山駐廠代工影響較小，武漢配合特斯拉 PCB 廠商訂單下半年有望滿載。AI 相關伺服器 PCB 主要是少數幾家大廠，其中配合伺服板龍頭廠鑽針供應，其餘大廠後續切入也有望配合鑽針需求。

凱崴 2023 年上半年營收 4.93 億元，毛利率爲負 13.58%，由於第一季業外大陸廠拆遷補償的挹注，稅後純益 1.5 億元，每股純益 0.79 元。