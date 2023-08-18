【專家觀點】產業隊長張捷：從AI伺服器供應鏈第二季近況，帶你快速掃描伺服器相關產業！

本篇報告持續追蹤掃描 AI 伺服器產業及相關供應鏈，希望各位讀者能對伺服器產業有更深入的了解。AI 是一個大趨勢，世界科技龍頭真金白銀開啟軍備競賽，台灣身為電子業重鎮，有望享受這一波新趨勢帶來的產業轉變，從營收獲利、甚至評價方式上都十分有想像空間。 股票投資贏在深入，勝在追蹤，只有研究地比別人深，追蹤地比別人勤勞，才能明辨真假 AI 概念股，在這波大潮中揚帆前行。

一、 AI 伺服器產業概況

1. AI 今年在台股捲起千堆雪，觀察目前產業趨勢及世界級龍頭公司看法，AI 仍處在快速發展期，甚或可能開啟既 PC、網路、手機之後的下一個電子業大週期。 據研究資料，2023/2024 年 AI 伺服器出貨量約為 17/50 萬台 (以 A100/H100 為主，佔全球伺服器出貨量 1.4%)、年增 65%/189%。

2. 台灣在伺服器及 GPU 的生產中占有重要地位，全球市佔達九成，加上目前 AI 仍以美國公司為領導廠商，供應鏈去中化是必然趨勢，都推升台灣科技股的長期獲利展望。 根據凱基投顧資料，GPU 的 ASP 為一般伺服器的 10 倍，散熱模組 ASP 增加 10 倍、電源供應器 ASP 增加 7 倍、PCB 的 ASP 增加 6 倍、風扇 ASP 增加 5 倍、ABF 的 ASP 增加 4 倍、CCL 的 ASP 增加 4 倍、機殼 ASP 增加 4 倍，伴隨全球 AI 伺服器滲透率從 2023 年的 5% 增長到 2025 年的 11%，將支撐供應鏈進一步優化獲利。本文以 CCL、PCB 產業作為開頭，另外掃描追蹤其他伺服器相關產業，供各位投資人參考

二、 CCL 供應鏈及相關公司解析

CCL、PCB：

CCL、PCB 都隨著伺服器新平台演進以及 AI 伺服器導入持續向上升級，舉例來說 Intel Purley 平台採用 Mid Loss（中損耗）等級 CCL，平均銷售單價約 800 元，最新的 Eagle Stream 平台則採用 Very Low Loss（極低損耗）、Ultra Low Loss（超低損耗）等級 CCL，平均銷售單價上升至 2,000 元，而 AI 伺服器所使用的 CCL 等級最少都須為 Very Low Loss 等級。法人推算，一台 AI 伺服器所使用的 CCL，相較 Whitley 平台伺服器所用 CCL，單價將高出 5~10 倍。

同樣用伺服器平台為例來看 PCB 的升級，Intel Purley 平台 PCB 層數 8 層~ 12 層，Eagle Stream 平台則上升至 16 層~ 18 層，平均銷售價格從 200~900 元／平方呎上升至 2,200~3,300 元／平方呎而 AI 伺服器所用的 PCB 層數則為 20 層以上。

除此之外，AI 伺服器相較一般伺服器，增加了 GPU 加速卡及乘載整組加速卡的 GPU 載版，大量拉升 CCL、PCB 的用量，據法人估計，一般型伺服器單價約在 3,000~15,000 美元， 推理型 AI 伺服器單價約在 36,000 美金，訓練型 AI 伺服器單價則來到約 150,000 美金。

A. 台光電 (2383-TW)

1. 全球最大無鹵素基板廠，無鹵素基板全球市占 26%。近年台光電在高速材料上持續取得進展，HDI 細線路先進製程在全球 5G 手機市占率高達 90%。台光電目前為輝達（NVIDIA）的 CCL 第一供應商，估計占輝達八成以上份額，以全球 AI 伺服器份額來看，台光電的 CCL 約有 60% 的市占率，為 PCB 台廠最主要受惠 AI 的廠商。

2. 目前 AI 伺服器佔公司營收約 6~7%，法人估計年底有機會超過 10%。第二季財報亮眼之處為毛利率 27.5%，較前一季 21.4% 大幅上升，且優於去年同期的 23%，主因為 1. 400G 高階材料出貨提升，2. AI 伺服器材料自五月起急單湧現，稼動率優於預期，且 AI 伺服器採用較高階的超高速材料，產品結構更優化。

3. 後續展望，傳統手持式材料旺季來臨，美系及亞系新手機、美系客戶平板電腦及 NB 等訂單需求挹注等，加上 4Q23 衛星客戶改版後材料出貨轉強，法人預期台光電 2H23 營收將可逐季成長，單季營收可見再創新高。

4.2023 年第二季營收 91.8 億，季增 24.7%，年減 - 8%；第二季 EPS 3.01 元，季增 109%，年減 - 7.38%。

B. 台燿 (6274-TW)

1. 全球最大高速 CCL 廠，2023 年第一季產品占比：HSD-Low Loss 49%、HSD-Non Low Loss 33%、HDI 8%、其他 10%(車用、電源管理)。公司表示未來 Low Loss 會站穩 50%。

2. 第一季接到新客戶 Very Loss Low 等級訂單，用在 AI 通用基板上，六月又下單且要求備料，客戶訂單有擴大且連續的趨勢。公司另外提到，800G 交換器的認證應在第四季會有消息。

3.2023 年第二季營收 37.57 億，季增 2.8%，年減 - 21.6%；第二季 EPS 1 元，年減 - 7.4%。

(推薦完整閱讀：伺服器產業、PCB 供應鏈及相關公司解析)

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