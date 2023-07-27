資不抵債！恒大汽車2年虧人民幣840億 負債超過1,800億

中國恒大汽車 (00708-HK) 在周三（26 日）晚間發布財報，表示兩年虧人民幣（下同）逾 840 億元，總負債超過 1,800 億元，已經資不抵債。

據《每日經濟新聞》報導，恒大汽車在周三發布 2021 年與 2022 年財報，表示 2022 年虧損 276.64 億元，2021 年虧損 563.44 億元。

債務方面，恒大汽車 2022 年報表負債總額為 1,838.72 億元，剔除預收賬款 33.14 億元，負債規模為 1,805.58 億元。截至 2022 年 12 月 31 日，恒大汽車總資產為 1,152.2 億元，已經是資不抵債。

恒大汽車的公告指出，上述事項表明，在可預見的未來需要獲得大量資金，以根據各種合約和其他安排，為該等財務責任和資本開支提供資金。

恒大汽車說，上述情況表明本集團面臨重大不確定性，可能對持續經營能力帶來重大疑慮。鑒於該等情況，董事在評估本集團是否有足夠財務資源繼續持續經營時，已審慎考慮本集團未來的流動資金及可用融資來源。本集團已採取若干計畫，以紓緩流動資金壓力及改善財務狀況，包括但不限於以下者：

（一）本集團繼續採取積極計畫，透過不同渠道控制營運及行政成本，包括但不限於：進行生產及人力資源調整，根據各分部重新組織結構，並與供貨商、客戶及銀行保持緊密溝通，承諾招攬新客戶，開拓海外市場，以支持本集團主營業務可持續發展。

（二）本集團仍在積極與各銀行、其他金融機構、第三方及關連人士談判，以續期將於 2022 年 12 月 31 日後十二個月內到期的現有借款及公司債券，並向本集團籌集短期及╱或長期融資，以便本集團能夠在 2022 年 12 月 31 日後未來十二個月內到期時履行所有財務責任。

如今恒大汽車的新能源車業務仍處於「輸血」階段，未擁有「造血」能力。恒大汽車量產半年，僅交付 1,000 多輛。對恒大汽車來說，如何解決資金壓力，仍是擺在眼前的考驗。

與此同時，過去兩三年裡，已經有多家造車新勢力公司在市場上消失，包括名噪一時的拜騰汽車、賽麟汽車。

2023 年以來，中國汽車市場出現價格戰，在競爭加劇的情況下，將掀起新一輪淘汰潮。長安汽車 (000625-CN) 董事長朱華榮曾表示，過去三年，已關停併轉的汽車品牌達到 75 個，未來兩三年保守預估，60%～70% 的品牌將面臨關停併轉。

「實際上，汽車終端資格賽基本結束，淘汰賽已經開始，兩三年（內）可以看得到終局的端倪。還沒有完成資本化的造車新勢力，面臨著行業格局惡化，競爭劣勢凸顯等情況，能見度比較低，需要更審慎理性的觀察。」乾成資本執行合夥人於亞飛說。

在激烈的「淘汰賽」中，恒大汽車要如何活下去，是外界持續關注的問題。