寒舍艾美Q2房價逼近萬元 董座：營運「樂觀其成」

連鎖飯店業者寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (30) 日召開股東常會，董事長蔡伯翰表示，旗下台北寒舍艾美酒店 4、5 月住房率約 80%，平均房價已達約 9500 元，隨著國際型展覽逐漸回溫，年底前的會議專案預訂也達 80%，整體來看，對營收成長「樂觀其成」。

蔡伯翰表示，受惠於國境開放、國際航空運能逐漸恢復，帶動商務客回流，再加上會議展覽市場升溫助攻，旗下位於台北的各酒店業績表現亮眼。

蔡伯翰提到，4-5 月寒舍艾美平均房價已達約 9500 元，7 月醫療學會確定帶來住房業績，活動期間住房已達 80%，挹注營收動能續強。

寒舍第一季平均住房率約 70%，平均房價約為 6,500 元，總營收年增 47.31%，並較 2019 的疫情前水準成長 2.91%。

位於台北信義區的台北寒舍艾美酒店，受惠於國際商務旅客回流，4、5 月住房率達 80%，平均房價約 9500 元，5 月下旬甚至有科技業包場，住房、餐飲也隨之受惠，7 月又將迎來醫療學會挹注住房動能。

另一方面，看好 6 月端午連假和暑假的商機，寒舍旗下各飯店積極推出多元的餐飲及住房方案，台北喜來登和台北寒舍艾美自助餐廳於 6 月 7 日起推出海鮮季活動

而礁溪寒沐酒店推出兒童夏令營專案，除了溫泉住房之外，也提供體驗遊艇自駕或馬術活動，全力搶攻親子市場。

展望後市，寒舍樂觀看待，航空公司逐漸恢復航班，待商務客及觀光旅客全面回流，應可再往上推升飯店整體客房、餐飲和宴會的業績成長，將持續積極爭取國外團客來台。