中國首批團客報到 日本觀光業憂「甜蜜煩惱」

「期待來自中國的訪日遊客量進一步恢復。」中國政府宣布恢復民眾赴日團體旅遊後，日本首相岸田文雄在第一時間如是回應。

據《第一財經》報導，日本羽田機場在周一（14 日）迎來首批中國團客，這批來自北京的遊客落地後，已赴溫泉勝地箱根。一家中國大型旅行社日韓線路資深領隊說，一些日本小眾旅遊路線一上架就「秒空」。

日本國家旅遊局（JNTO）上海辦事處首席代表山田泰史難掩激動心情。他在上海的辦公室說：「簡單來說，非常開心，非常歡迎。」

他表示，中國政府宣布第一批出境遊國家是在今年 2 月，差不多半年後，日本終於等來了這個好消息。他說：「日本的觀光業者期盼了很久。日本的入境旅遊也在恢復中。中國團客的到來，對於日本旅遊業的恢復非常重要。」

對於中國遊客何時能恢復至 2019 年的水準，山田說：「這需要一段時間，目前尚難判斷具體時間點，因為需要綜合考慮多方面因素。」他舉例，航班是促進國際旅遊的重要組成部分。中國國家民航局的數據顯示，上半年國際航線旅客運輸量恢復至 2019 年的 23%，其中 6 月國際客運量已經恢復至 2019 年同期的 41.6%。

據日媒報導，全日空和日航都考慮增加中國線航班。目前航班數與 2019 年相比，全日空為 35%，日航是 55%。全日空控股社長芝田浩二稱：「這將帶動訪日遊客，有助於提振經濟。」

值得注意的是，在日本旅遊業重振「觀光立國」的關鍵節點之際，旅遊業也面臨「甜蜜的煩惱」，比如人手不足、熱門景點交通擁堵等「過度旅遊」（overtourism）的情況。帝國數據庫今年 7 月的調查顯示，目前日本住宿業有 72.6% 的設施都出現人手不足的問題。

不少已前往日本自由行的中國遊客說，現在日本旅遊景點的遊客的確比疫情前多，海外遊客以南韓人最多，其次是歐美觀光客。在日本國內節慶，新幹線也出現罕見晚點現象。

山田表示，上述情況的確存在，「日本旅遊資源也存在地區不平衡現象，畢竟尚在恢復期。」至於中國團客到來，是否會加重這一現象，山田坦言：「對於日本旅遊業而言，有一部分已完全準備好了，比如以百貨店為例，退稅等服務完全沒有問題；當然，大巴、酒店等旅遊資源還需進一步完善。」