鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至9.04元，預估目標價為177.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.42元下修至9.04元，其中最高估值11.5元，最低估值7.33元，預估目標價為177.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.5
|12.79
|13.01
|最低值
|7.33
|9.04
|10.41
|平均值
|9.22
|11.05
|11.46
|中位數
|9.04
|11.38
|10.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,438,000
|8,539,000
|8,855,000
|最低值
|6,974,660
|7,322,310
|8,319,000
|平均值
|7,234,740
|7,932,740
|8,594,620
|中位數
|7,238,000
|7,953,000
|8,609,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。