鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至12.66元，預估目標價為462.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.66元上修至12.66元，其中最高估值21.2元，最低估值7.49元，預估目標價為462.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 21.2 37.34 51.65
最低值 7.49 12.34 30.4
平均值 13.26 26.76 37.84
中位數 12.66 28.63 37.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 47,075,000 62,514,220 79,627,000
最低值 41,098,630 49,550,000 58,577,000
平均值 43,332,530 54,731,330 68,270,280
中位數 42,904,000 53,626,930 65,562,080

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.71 41.34 44.14 23.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,256,142 62,557,192 48,496,522 44,693,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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