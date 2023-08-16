廣達大漲，如何判斷誰是強AI？

廣達 (2382-TW) 今日大漲超過 9%，只差臨門一腳就即將突破前波高點，成功拉抬整體 AI 族群氣勢，台股也因 AI 股的熱度，出現新的希望，因為其他族群，不管是軍工、觀光、塑化、生技、鋼鐵、綠能、造紙都呈現疲弱態勢。AI 股仍是目前應該鎖定的主流，因為大盤如果好，AI 股會漲最多，大盤如果不好，AI 股同時也最抗跌。反彈容易有 AI 股的份，就可知道資金的流向仍是 AI 為主流。

在 AI 股當道的大框架底下，該如何判斷哪些是較強的 AI 股票呢？我們要知道，K 線型態就是資金買出來的，每根 K 線都是市場投資人互動所呈現的結果，這就是技術面為什麼可以領先判斷走勢的根據。從 AI 股這波回檔，我們可以發現，較強的 A 軍就是回檔幅度最小的個股。回檔幅度小代表投資人殺盤輕，較多資金買盤進駐，法人有他們的研究和專業，當然會選比較強的股票去逢底承接。這在技術面型態呈現的就是拉回幅度小。

最強的廣達 (2382-TW)、智原(3035-TW) 回測沒碰到季線就反彈，再來是緯穎 (6669-TW) 回測季線止跌，華碩 (2357-TW)、辛耘(3583-TW) 回測月線附近止跌，華泰 (2329-TW)、台光電(2383-TW) 回測沒碰月線就反彈。若是比較弱的股票，不僅跌破月線和季線，沒有止跌反彈就算了，甚至還在創新低。從技術面看走勢較為強勢領先的，將會是未來一線的 AI 股票，希望對投資人有幫助喔。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

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