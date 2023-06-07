資服業營運熱 偉康科技看好二大成長動能

偉康科技 (6865-TW) 今 (7) 日召開股東常會，展望今 (2023) 年，偉康表示，看好數位金融、數位身分解決方案兩大成長引擎，也將透過策略結盟推廣海外市場，將揮軍東南亞。

偉康長期深耕金融業，聚焦數位金融解決方案，推動金融業數位轉型，近年更透過五階段優化循環，不斷壯大生態、提供完整解決方案，協助客戶打造安全且便利的金融生態圈。

偉康表示，為深化領域發展，基於資安、雲端、AI 和數據四大技術，建構以雲端基礎、智能優先、數據驅動、資安防護、FIDO 守護為基礎的解決方案，可滿足多樣場景需求，並透過經銷、策略結盟和股權合作等不同模式，擴大鏈結，加速海外布局版圖。

展望下半年，由於國內政府近期積極推動 A 級機關導入 FIDO 基礎的零信任網路架構，加上鬆綁金融業開放上雲兩大重點政策，將推進公部門導入零信任機制與金融業的轉型速度，強化數位韌性，偉康看好，此將拉升新一波成長動能。

偉康近期已宣布與美商安瑞 (3664-TW) 策略合作，共同搶攻印度市場，下一步將插旗東南亞。

同時，為滿足未來人才需求，偉康積極延攬海內外人才，提升研發充能、品牌賦能和整體企業效能。

偉康今日於股東會中承認並通過去年財報以及盈餘分配案，每股配發現金股利 2.8 元。