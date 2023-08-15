〈能源盤後〉連漲7周後 中國房地產業困境成回調觸媒 原油收低

由於中國房地產業引發擔憂，且因上周原油創下連續第七周上漲後，市場認為早該回調，原油期貨價格周一 (14 日) 小幅收低。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 68 美分或 0.8%，收每桶 82.51 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 60 美分或 0.7%，報每桶 86.21 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.906 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 3.088 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 2.795 美元。

市場驅動力

今年夏季原油價格走漲，係因沙烏地阿拉伯 7 月實施自願減產 100 萬桶 / 日，且近期已宣布該減產舉措將延續至 9 月底。俄羅斯也已決定延長額外減少 30 萬桶 / 日供應量的作法。

但分析師表示，對中國需求的擔憂可能會限制進一步上漲的潛力，近期市場焦點已轉向中國的房地產業。

中國最大地產商「碧桂園」繼日前預告上半年虧損將達人民幣 450 億元至 550 億元後，12 日深夜又公告，11 檔公司債券 14 日起停牌，合計存續規模約人民幣 157 億元，均將於 2024 年 6 月底到期。

碧桂園周一股價在香港交易中跌至歷史新低。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 指出，原油經歷 7 周強勁上漲後，回調的時機已經成熟，而中國的房地產困境發揮了作用。

他認為，倘若中國沒有獲得一些重大刺激措施，全球對成長的擔憂近期內不會消散。雖然原油市場可能仍保持緊繃，但倘若中國緊張情緒加劇，Brent 原油恐仍會下跌幾美元相應。