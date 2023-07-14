〈中鋼盤價〉8月平高盤中止連二跌 下半年國際鋼價可望穩步走揚

中鋼 (2202-TW) 今 (14) 日開出 8 月內銷盤價，在歐美、中國主要鋼廠調漲鋼品價格，中鋼 8 月也開出平高盤，月盤中止連二個月走跌態勢。

中鋼指出，國際鋼價比肩上漲，但公司考量鋼市正處復甦初期，為協助客戶爭取接單，提高出口競爭力，以延續鋼市動能，僅適度反應原物料成本上揚及台幣兌美元貶值，以平高盤貼近國際主流盤勢。

各國鋼廠來看，6 月中旬以來美國主要鋼廠 Nucor、US Steel 紛調漲出廠價每公噸 55 美元，歐洲鋼廠醞釀調漲板材每公噸 50 歐元 (約 55 美元)，中國寶鋼、鞍本鋼廠八月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以平高盤開出，每公噸上漲人民幣 100 元。

原物料行情方面，國際煤鐵價格觸底反彈，鐵礦砂價格於每公噸 105-115 美元區間築底，冶金煤價回升至 225~235 美元。國際原油受 OPEC + 延長減產計畫及墨西哥鑽油平台事故衝擊，價格震盪走揚。

中鋼 8 月月盤產品中，熱軋鋼板 (一般料)、熱軋鋼捲 (一般料、軋延料)、冷軋鋼捲 (一般料) 以及熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料) 等每公噸上漲 300 元。電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、電磁鋼捲 (中低規、高規) 則維持平盤。