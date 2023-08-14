台股跌逾200點破前段新低 短線先看半年線支撐

中國房地產風暴波及台股，台股今 (14) 日在外資、自營商賣壓下，重挫逾 200 點，終場收在 16393.66 點，面臨回測半年線壓力，投信認為，台股已跌破前段低點，在房市財務危機壓力下，技術指標轉弱不宜貿然進場。

中國碧桂園財務危機拖累金融股，台股今天電金傳三大族群全倒，拖累指數大跌逾 200 點，收在 16393.66 點，不僅跌破前低 16593.84 點，也面臨半年線 16267 點回測壓力。

PGIM 保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，台股這波跌勢主要來自獲利了結賣壓出籠，加上外部環境需求疲軟，特別是中國終端消費疲弱，消費性產品急單已結束。

柯鴻旼進一步指出，一般性伺服器零組件拉貨回溫時間點恐再由 2023 年第四季遞延至 2024 年，但目前資金仍集中於 AI 趨勢族群，且向真正 AI 趨勢中獲利的個股靠攏。

柯鴻旼表示，AI 與伺服器平台轉換仍是投資亮點，相關供應鏈包括 PCB、散熱、組裝廠、IP 等皆已看到接單與出貨狀況，產品價值含量大增，且重點關鍵供應鏈回歸至台灣硬體製造，相關真 AI 族群基本面已於下半年開始陸續顯現。

但要注意的是，大盤已跌破前低，加上 AI 族群籌碼凌亂，以及中國金融問題將對股市投下不確定性風險，目前技術指標暫時轉弱，建議待盤面止穩後，重新布局趨勢題材股。

三大法人中外資與自營商同步調節台股，其中外資從台股提款 190.99 億元走人，自營商也賣超台股 101.01 億元，投信買超 60.78 億元。為對抗外資空頭賣壓，官股券商連續 5 天進場穩盤，合計買超金額約 201 億元。