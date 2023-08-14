〈台幣〉碧桂園風暴挫股匯 新台幣重挫1.26角貶破31.9元 測試32元關卡

碧桂園風暴延燒！台股翻黑、亞幣轉弱，拖累新台幣今 (14) 日匯價連 3 黑，新台幣兌美元終場貶值 1.26 角，終場收在 31.924 元，匯價再度寫下 9 個多月以來新低，總成交量合計 15.985 億美元。

中國碧桂園風暴擴大，拖累台股跳水重挫 207 點，外資在股匯市同步提款落跑，新台幣兌美元今天早盤一舉貶破 31.9 元，低點一度摜破 31.94 元，儘管有出口商積極拋匯，央行進場調節，讓貶勢稍微收斂。

外匯交易員說，外資今天從台股提款 190.99 億元、從匯市匯出規模也超過 10 億美元，在外資大舉匯出壓力下，促使新台幣貶破 31.9 元，在外資持續匯出股利、台股續弱的雙重壓力，新台幣不排除朝 32 元叩關。

外匯交易員說，中國房地產的財務危機，一路波及到金融市場，拖累陸股、人民幣同步轉弱，人民幣疲弱也連帶衝擊亞幣趨貶，新台幣在外資匯出股利走人，亞幣貶值的壓力下，短線易貶難升。

外匯交易員認為，新台幣本周將先測試 32 元關鍵價位，屆時預期將吸引更多美元賣單出籠，可望帶動新台幣貶值幅度有所收斂。

根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.29%，主要亞幣中韓元最弱，貶值 0.45%、人民幣貶值 0.29%、日元貶值 0.11%。