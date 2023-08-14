【總經焦點】中國經濟復甦不如預期，將進入通縮？恐步入日本失落三十年的後塵！現況整理一次看

一、 上週盤勢與本週大事：企業財策下修，美國評等遭降級，股債雙殺

上週台美股皆有呈現修正趨勢，技術面轉為空方，原因乃受到企業的財測不如預期，展望下半年需求可能有些雜音，而同時美債遭到信評機構降評，造成股債雙殺的局面。

本週則觀察 GDP 的增速以及實體經濟的發展狀況，包含零售銷售與工業產出月增率，都是重要的指標。

二、 中國 CPI 表現不佳，市場擔憂中國可能進入通貨緊縮

過去一年多以來，全球主要經濟體都在面臨通膨的問題，美國通膨率一度飆破 9%，聯準會升息 21 碼才使通膨降至 3%，而歐洲央行升了 17 碼才將通膨率從 10.62% 降至 5.31%，甚至就連過去長期處於通貨緊縮的日本，現在都有了 3% 以上的通膨率，但在全球正積極對抗通膨的同時，中國消費者和生產者物價指數卻雙雙出現了負成長，中國 7 月 CPI 年增率 -0.3%，PPI 年增率 -4.4% 已連續 10 個月呈現負值，這也加劇了市場對於中國將邁入通貨緊縮的擔憂。

三、 經濟復甦不如預期，央行降息提振經濟

中國 2023 Q2 的 GDP 成長率 6.3%，經濟成長低於預期，復甦力道疲軟，5 月中國央行調降 1 年期貸款市場報價利率至 3.55% 與 5 年期貸款市場報價利率 4.2%，6 月又將 MLF 利率調低至 2.65%，更意外地調降 7 天期逆回購利率至 1.9%，中國央行降息的主要目標是增加資本市場的流動性，鼓勵企業及民間將資金投入實體經濟，以刺激經濟成長。

而在貿易方面，2022 年美國對中國的貿易入超總額達到 11,774 億美元，但觀察中國目前所持有的外匯存底量會發現，在 2018 年以後外匯存底總數沒有太大的變動，且匯率與外匯存底也不呈現反向變動關係，主要的原因是中國為外匯管制的國家，這些超過管制數量的資金，會透過 FDI 投資到海外市場內。

四、 人口負成長、青年失業率遽增

實際來檢視一下中國目前的經濟狀況，可以發現中國經濟正面臨結構性的問題，人口減少、失業率飆升、經濟支柱消失、債務槓桿過大，這些日積月累的問題，可能導致中國面臨遲來的經濟危機。

受到過去一胎化政策影響，中國人口正面臨出生率下降、勞動年齡人口下降、人口老化的問題，儘管目前已經放棄一胎政策並開始推動三胎政策，還是不見中國人口的成長，甚至在 2022 年開始總人口數已經出現負成長，人口紅利已經消失。

中國 16-24 歲青年失業率，在今年 6 月份也飆至歷年新高 21.3%，如此高的失業率，導致中國青年之間開始興起「躺平文化」、「全職兒女」的浪潮，無欲無求、維持最低生存標準即可的消費型態，甚至跟父母領陪伴津貼專心在家陪父母，這都將會導致家庭消費降級，消費下降便會使得企業獲利減少，企業再投資意願降低勞動需求下降，失業率又近一步上升，中國經濟便難以繼續成長。

五、 貿易表現不佳，出口已連續三個月下降

貿易順差是驅動中國經濟成長的關鍵因素之一，但中國的出口已連續三個月下降，7 月出口年增率 -14.5%，來到 2020 年 3 月以來新低。而造成中國出口衰退的部分原因，是由於保護主義興起、地緣政治風險上升，使得美國及許多西方國家紛紛開始轉移期生產線，減少對中國產品的依賴，再加上目前全球經濟發展隨著各國央行的升息行動而有所放緩，終端需求持續疲軟，導致外國對進口產品需求下降，才使中國出口下滑，這也進一步反映中國生產將持續疲軟。另外，從進口數據來看，7 月進口年增率 -12.4%，比 6 月又低了 5.6%，反映出中國目前經濟很大的一個問題——內需不足。

六、 利用房市來刺激經濟，房市泡沫形成

過去支撐中國經濟成長最主要的動能是房地產行業，但如今泡沫破裂，房市成為拖垮中國經濟的罪魁禍首，為什麼會形成泡沫？又為什麼泡沫會破裂？這還需要從中國政府利用房市來刺激經濟開始說起。

1998 年亞洲金融風暴之後，中國經濟成長近乎停滯，為了刺激經濟，中國政府實施了住房改革，藉由刺激房市投資來提振經濟，此後每當中國經濟成長不如預期時，政府便會降低稅率、貸款利率並放寬房市政策來提升房地產需求，政策支持使房市投資熱潮興起，投機性資金流入房市使房價飆升，開發商見房市獲利如此之高，便相繼投入房市開發，興建更多的建案，房市泡沫因此形成。房市儼然成為中國經濟成長的一大支柱，近年來房地產業鏈對中國 GDP 的貢獻超過 25%。乍看之下似乎沒什麼問題，但不斷地啟動建案，房屋開發商的資金從何而來？房屋的需求真的有這麼高嗎？

七、 建商大量舉債，政府限制貸款導致債務違約

中國大部分房屋皆是以預售屋的形式銷售，建商先向銀行貸款或大量發債取得資金，再向地方政府購買土地使用權，之後向民眾銷售預售屋，再將這筆資金拿去購買更多土地使用權，不斷循環舉債、買地、銷售，建商財務槓桿不斷攀升，2020 年政府為了整頓過度舉債的情形，採取「三道紅線」政策嚴格限制貸款資格及貸款上限，這導致許多債務比過高的房地產企業，因為無法貸款而開始出現債務違約的情形，這些違約開發商的建案被迫停工，出現許多「爛尾樓」，而揹著爛尾樓房貸的民眾擔心無法如期交屋，興起了一波停貸潮 ，房地產危機也正向中國金融體系延燒。

(推薦完整閱讀：中國經濟現況真的不行了嗎？)

十、 分析與週策略：復甦力道不如預期，技術面持續修正

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

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