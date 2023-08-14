〈台股盤前〉空軍聚集 台股短線壓力仍存

經歷幾周強勁漲勢之後，美股、台股在上周由多轉空，其中台股上周下跌逾兩百點，並跌破季線，短均也拐頭向下，法人認為，空方壓力仍存，由於近期為外資匯出股利高峰，預計大盤修正期恐拉長。

標普和那指上週分別下跌約 0.3% 和 1.9%，已連續第二週下挫，而道瓊表現相對突出，週漲 0.6%。半導體類股跌勢猛烈，VanEck 半導體 ETF 週跌 5.2%，寫去年 10 月以來最糟單週表現。

國內外新聞方面，美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.8%，高於市場預期的 0.7% 與修正後前值 0.2%；剔除波動較大的食品和能源後，7 月核心 PPI 年升 2.4%，高於市場預期的 2.3%，但與前值持平。

中國房地產巨頭碧桂園因房地產銷售下降而發布盈利預警，圍繞中國經濟的負面情緒加劇，導致上周五中概股 ADR 暴跌，阿里巴巴 ADR 跌超過 3.5% 至每股 95.72 美元。

廣達上週五公布上半年業績並召開法說會，上半年獲利成長顯著，稅後純益 165.98 億元，年增 54.9%，每股純益 4.31 元，公司表示，下半年新訂單挹注下，上修今年 AI 伺服器營收成長幅度，由個位數調升至雙位數。

金融巨鱷索羅斯 (George Soros) 先前才表達反人工智慧 (AI) 立場， 仍將投資目光轉向 AI，不僅新敲進超微股票，還加碼輝達、微軟及一些資安股；第二季新建倉 25 萬股的超微，並各買進 1 萬股的輝達和微軟。