雷虎加速研發 小型四軸無人機亮相 搶商用軍用市場

嘉義縣亞創無人機 AI 中心開幕屆滿 1 年，國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 身為無人機國家隊領頭羊，最新發表結合以色列軍用科技的商用無人機「雷虎 TETTRON TM-450」，以因應地緣政治變動和俄烏戰爭引發的無人機需求增加趨勢。

雷虎董事長陳冠如看好，在 TETTRON TM-450 成功開發後，可對全球軍警政府和工業界產生極大的助益，未來銷售前景樂觀。

陳冠如進一步說明，TETTRON TM-450 是一款類似民用小型無人機，專門為小型部隊在戰場上做視距外短程偵察 (Short Range Reconnaissance, SRR) 使用，可應用範圍涵蓋軍警、政府、海巡、消防和工業領域，也將於 9 月的台北航太國防展亮相。

陳冠如認為，從俄烏戰爭可看到，小型無人機已成為前線不可或缺的裝備，無論是偵查、甚至直接攻擊，均因無人機的技術改變戰術運用，美國陸軍同樣正加速提升小型無人機偵查能力。

值得注意的是，中國已加強管制無人機廠如大疆科技 (DJI) 的出口，而美國無人機獨角獸公司 SKYDIO 也宣布專注於開發滿足軍警政府需求的無人機。

雷虎最新商用無人機 TETTRON TM-450，全機輕量化僅約 2Kg，採可折疊機身設計，採用台灣製造 (MIT) 和台灣盟國科技產品，完全排除紅色供應鏈，提供最高等級資訊安全保護，搭載全球最先進以色列 NextVision 微型無人機光學 / 紅外線三個鏡頭，20 倍以上變焦，並使用 NVIDIA 晶片具強大 AI 影像辦識及追蹤功能。