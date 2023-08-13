空頭鎖定AI狙擊台股 籌碼凌亂 短線箱型震盪整理機率大

AI 股震盪拖累台股周線收黑，單周下跌 242.43 點，投信認為，台股目前漲多拉回壓力，加上籌碼面凌亂缺乏主流領盤，預期短線將呈現箱型震盪整理格局。

AI 股劇烈震盪，觀察三大法人上周操作，外資及自營商分別從台股提款 327.74 億元、386.08 億元走人，自營商買超金額更刷新台股歷史新高紀錄；僅投信逆勢站在買方，單周買超台股 155.13 億元。三大法人合計本周從股市提款 558.69 億元。

安聯投信台股團隊表示，台股受基本面弱、本益比偏高、籌碼凌亂等壓力下，加上缺乏主流類股引領盤勢，導致大盤受挫承壓。

安聯投信台股團隊表示，隨著第 2 季財報陸續揭曉，加上聯準會下次開會要等 9 月下旬，在資訊空窗期，預期市場表現空間也相對有限。

從需求來看，下半年需求有望比上半年好，但對復甦幅度預期存有落差，接下來就是等基本面上來，電子產業有望重回軌道。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股受國際科技大廠股價回檔，導致原本熱門的 AI 概念股出現大幅下跌，在法人停損之下，跌勢擴散至中小型股與非 AI 類股，指數也隨之跌破季線位置。

保德信投信認為，目前短線籌碼趨近凌亂，建議操作先行提高現金比率靜待量縮止穩後，再重新積極布局。

孫傳恕認為，這波 AI 回檔可視為獲利了結賣壓，並非趨勢與展望方向改變，且市場預估 AI Server 將於第 3 季開始出貨，AI 發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族群，拉回反而有利 AI 類股未來的走勢更為健康。