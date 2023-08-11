ETF在台上市20年規模破3兆元 台灣每4人有1人持有ETF

ETF(指數股票型基金) 規模日益茁壯，統計 ETF 上市 20 年以來，規模已突破 3 兆元，亞洲市場僅次於日本，以受益人數來看，在台灣每 4 人就有 1 人持有 ETF；因應國人投資 ETF 需求，證交所也推出「e 添富」線上平台，提供一站式服務，讓投資人找出符合需求的 ETF。

金管會主委黃天牧今 (11) 日出席「榮耀 20ETF 啟動財富博覽會」，他在致詞時說，ETF 費用低廉、可分散風險、投資便利廣受投資人喜愛，2019 年底，債券 ETF 規模較 2018 年底增加 0.95 兆元，引領整體境內基金規模超越境外基金， 也為國內資產管理市場締造重要的里程碑。

黃天牧進一步指出，IOSCO 今年 5 月發布「ETF 健全實務」，針對產品結構、資訊揭露、流動性提供、波動率控制等 4 大面向提出 11 項措施，未來對於 ETF 管理，將同時兼重商品多元化及投資人保護等兩大方向，期盼能促進 ETF 市場穩定健全發展，深受國民青睞 ETF 晉升投資新顯

證交所董事長林修銘致詞時提到，ETF 上市 20 年以來，規模從 35 億元持續增加，目前規模已突破 3 兆元，台灣的 ETF 規模在亞洲主要市場僅次於日本，且受益人數從 164 萬人增加至 654 萬人，增幅高達 4 倍之多，等於每 4 個台灣人就有 1 人持有 ETF。

林修銘指出，ETF 商品類型多元，涵蓋市值型、產業型、槓反型，到目前趨勢主流 ESG、低碳、電動車等各種主題皆有，其標的也包括股票、債券、期貨 等，滿足多元投資需求，並且讓小資族也能參與。

林修銘表示，新上線的「e 添富」資訊平台，提供一站式服務，呈現視覺化及豐富完整的資訊，投資人可以透過「e 添富」篩選，找出符合自己需求的 ETF 商品。