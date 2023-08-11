材料-KY在Q2每股賺15.21元創新高 上半年EPS達22.65元

材料 - KY(4763-TW) 今 (11) 日最新財報，2023 年第二季營收及獲利雙創新高，稅後純益 10.79 億元，單季每股純益達 15.21 元，2023 年上半年稅後賺 16.01 億元，每股純益達 22.65 元，公司並樂觀期待下半年表現優於上半年。

材料 - KY2023 年第二季營收 23.67 億元，創新高，毛利率 60.64%，季增 6.33 個百分點，年增 24.37 個百分點，稅後純益 10.79 億元，創新高，季增 1.06 倍，年增 4.33 倍，每股純益 15.21 元。

材料 - KY2023 年上半年營收 39.28 億元，毛利率 58.12%，年增 23.95 個百分點，稅後純益 16.01 億元，年增 1.71 倍，每股純益高達 22.65 元。

材料 - KY 在 2023 年第二季營收增長主要由於絲束需求持續強勁，及銷售價格調漲效益顯現，暨絲束新產能擴增挹注。材料 - KY 絲束在第二季營收較去年同期增加 2.19 倍，但醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率減少外賣，致醋片第二季營收較去年同期減少 15%。

材料 - KY 指出，2023 年第二季毛利率為 60.64%，較去年同期 36.3% 增加 24.37 個百分點，主要係往上游整合自製醋酐成本結構改善，及調整產品售價暨原物料等成本下跌；較第一季的 54.3% 增加 6.33 個百分點，主要受產品組合影響，絲束產能擴增出貨比重較多，及銷售價格調漲效益顯現。

材料 - KY 今年第二季歸屬母公司稅後為 10.79 億，較去年同期增加 4.33 倍，較前季增加 1.06 倍。顯示在原物料成本下跌以及材料持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位，致使核心獲利回歸增長。

展望 2023 年下半年，材料 - KY 認為由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥。

另新的絲束產能已分別於 3 月及 4 月順利完成擴增，醋片產能亦已於今年 6 月擴增 3,000 噸，成長動能可望延續到 2024 年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。

材料 - KY7 月營收 9.22 億元，再寫新高，2023 年前 7 月營收 48.49 億元，已超越 2022 年全年營收，公司對下半年營運仍看好。