英業達Q2純益季增逾5成 上半年EPS 0.63元

英業達 (2356-TW) 今 (11) 日公布上半年業績成果，第二季稅後純益 13.9 億元，季增 57.8%、年減 7.3%，每股純益 0.38 元，上半年稅後純益 22.7 億元，年減 23.9%，每股純益 0.63 元。

英業達董事會今日也決議對泰國子公司 Inventec Electronics (Thailand) 現金增資泰銖 29 億元，且因應業務擴展需，將興建廠房，此新廠工程總預算不超過 1.518 億元。

英業達第二季營收 1306.5 億元，季增 8.7%、年減 3.7%，毛利率 4.6%，季減 0.3 個百分點、年增 0.24 個百分點，營益率 1.13%，季增 0.06 個百分點、年減 0.03 個百分點，稅後純益 13.9 億元，季增 57.8%、年減 7.3%，每股純益 0.38 元。

英業達上半年營收 2508.34 億元，年減 5.18%，毛利率 4.76%，年增 0.35 個百分點，營益率 1.1%，年增 0.08 個百分點，稅後純益 22.7 億元，年減 23.9%，每股純益 0.63 元。

英業達累計今年前 7 個月營收稅後純益 22.7 億元，年減 23.9%，預估第三季筆電出貨量約將於上一季相當，約落在 490 萬台，高階 AI 伺服器新品將在第三季放量，為營運增添動能。