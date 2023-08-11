鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至16.23元，預估目標價為355.45元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.23元上修至16.23元，其中最高估值18.81元，最低估值14.94元，預估目標價為355.45元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.81
|25.26
|24.82
|15.85
|最低值
|14.94
|18.47
|24.82
|15.85
|平均值
|16.7
|20.64
|24.82
|15.85
|中位數
|16.23
|19.28
|24.82
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19,182,870
|22,181,870
|21,187,830
|最低值
|17,105,870
|18,696,270
|21,187,830
|平均值
|17,699,220
|19,818,810
|21,187,830
|中位數
|17,566,540
|19,564,080
|21,187,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
最新相關新聞
- 美時7月營收翻倍寫新猷 拿下阿茲海默症藥亞洲10國獨家授權
- 〈台股盤後〉空頭狙殺AI股 台股重挫236點收16634點 丟失季線
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 盤中速報 - 美時(1795)急拉2.08%報294.0元，成交6,822張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。