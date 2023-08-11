鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至16.23元，預估目標價為355.45元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.23元上修至16.23元，其中最高估值18.81元，最低估值14.94元，預估目標價為355.45元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 18.81 25.26 24.82 15.85
最低值 14.94 18.47 24.82 15.85
平均值 16.7 20.64 24.82 15.85
中位數 16.23 19.28 24.82 15.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 19,182,870 22,181,870 21,187,830
最低值 17,105,870 18,696,270 21,187,830
平均值 17,699,220 19,818,810 21,187,830
中位數 17,566,540 19,564,080 21,187,830

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.59 5.5 4.22 2.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,632,772 12,649,189 10,728,583 9,174,740

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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