鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為290元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.91元下修至7.59元，其中最高估值11.03元，最低估值5.68元，預估目標價為290元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.03
|13.74
|14.85
|最低值
|5.68
|9.39
|10.83
|平均值
|8.03
|10.97
|12.97
|中位數
|7.59
|10.42
|13.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,630,000
|31,710,000
|35,932,870
|最低值
|23,947,300
|26,488,170
|28,495,000
|平均值
|25,489,210
|28,668,500
|32,099,550
|中位數
|25,141,000
|28,461,500
|31,657,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。