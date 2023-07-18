鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.91元，預估目標價為290元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.91元，其中最高估值13.12元，最低估值6.21元，預估目標價為290元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 13.12 13.74 15.23
最低值 6.21 9.76 11.62
平均值 8.33 11.48 13.29
中位數 7.91 11.43 13.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 29,930,000 31,710,000 35,932,870
最低值 23,963,230 27,177,000 29,055,000
平均值 26,038,250 29,547,840 32,887,020
中位數 25,788,990 29,584,040 33,390,440

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.98 10.36 6.05 6.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,314,648 27,265,162 21,266,659 20,209,798

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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