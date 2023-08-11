盤後速報 - 文曄(3036)下週(8月18日)除息4.3元，預估參考價68.7元

文曄(3036-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(8月11日)收盤價73.00元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率5.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價上漲9.24%，台灣加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/18 73.00 4.29787 5.89% 0.0
2019/08/29 40.05 2.351149 5.87% 0.0
2018/08/06 45.15 2.5 5.54% 0.0
2017/08/03 45.799999 2.4 5.24% 0.0
2016/08/04 44.299999 2.9 6.55% 0.5

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