盤後速報 - 文曄(3036)下週(8月18日)除息4.3元，預估參考價68.7元

文曄(3036-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(8月11日)收盤價73.00元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率5.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價上漲9.24%，台灣加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/18
|73.00
|4.29787
|5.89%
|0.0
|2019/08/29
|40.05
|2.351149
|5.87%
|0.0
|2018/08/06
|45.15
|2.5
|5.54%
|0.0
|2017/08/03
|45.799999
|2.4
|5.24%
|0.0
|2016/08/04
|44.299999
|2.9
|6.55%
|0.5
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