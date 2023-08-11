盤後速報 - 精華(1565)下週(8月18日)除息13.5元，預估參考價202.0元

精華(1565-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。

以今日(8月11日)收盤價215.50元計算，預估參考價為202.0元，息值合計為13.5元，股息殖利率6.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

精華(1565-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為隱形眼鏡(軟片硬片)光學鏡片及其附屬用品之加工製造買賣。電腦軟硬體系統工程、週邊器材零組件買賣暨軟硬體裝備器材之買賣。有關前各項之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.16%，櫃買指數下跌2.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/18 215.50 13.5 6.26% 0.0
2022/08/22 278.0 15.0 5.4% 0.0
2021/08/30 349.5 12.0 3.43% 0.0
2020/09/03 293.0 18.0 6.14% 0.0
2019/08/26 484.0 26.5 5.48% 0.0

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