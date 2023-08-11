盤後速報 - 精華(1565)下週(8月18日)除息13.5元，預估參考價202.0元

精華(1565-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。
以今日(8月11日)收盤價215.50元計算，預估參考價為202.0元，息值合計為13.5元，股息殖利率6.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
精華(1565-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為隱形眼鏡(軟片硬片)光學鏡片及其附屬用品之加工製造買賣。電腦軟硬體系統工程、週邊器材零組件買賣暨軟硬體裝備器材之買賣。有關前各項之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.16%，櫃買指數下跌2.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/18
|215.50
|13.5
|6.26%
|0.0
|2022/08/22
|278.0
|15.0
|5.4%
|0.0
|2021/08/30
|349.5
|12.0
|3.43%
|0.0
|2020/09/03
|293.0
|18.0
|6.14%
|0.0
|2019/08/26
|484.0
|26.5
|5.48%
|0.0
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